لن يضمه لآرسنال مهما حدث .. أسطورة فرنسا يهاجم ديمبيلي!

ديمبيلي غير مرحب به في آرسنال...

تعرض عثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان، الحالي إلى انتقادات كبيرة من إيمانويل بيتي، أسطورة فرنسا، والمتوج مع الديوك الفرنسية بكأس العالم. 1998.

وارتبط ديمبيلي، في وقت سابق قبل انتقاله إلى باريس سان جيرمان، بالانضمام إلى صفوف آرسنال، وبحسب التقارير الصحفية فإن إدارة الفريق الإنجليزي، في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وحذر بيتي، إدارة آرسنال، من التعاقد مع ديمبيلي صاحب الـ 26 عامًا، بسبب تصرفاته مع إدارة برشلونة، والمستوى الذي يقدمه مع الفريق الباريسي في الموسم الحالي.

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وحاول تشافي هيرنانديز، المدير الفني للفريق الكتالوني، إقناع تشافي بالاستمرار مع برشلونة، إلا أن اللاعب قرر الانضمام إلى صفوف باريس سان جيرمان، وحتى الآن لم يظهر بالشكل المطلوب مع الفريق الفرنسي.

وقال بيتي في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية عن ارتباط ديمبيلي بالانضمام إلى آرسنال: "لن أتعاقد معه في فريقي مهما حدث، إنه يضيع الفرص باستمرار ولا يسجل الأهداف، لقد كانت بدايته صعبة مع باريس سان جيرمان، لذا لا أؤيد فكرة انضمامه إلى آرسنال".