"لن يستطيعوا إيقاف ريال مدريد" .. جوتي يُقلل من نجوم برشلونة!

تعرف على ما قاله جوتي عن نجوم برشلونة

يرى جوتي أسطورة ريال مدريد، أن فريق برشلونة ونجومه لن يستطيعوا إيقاف الميرنجي الموسم المقبل، مقللًا من قدرات نجومه!

وأكد جوتي خلال تصريحات عبر برنامج "الشيرينجيتو" على أن برشلونة وجميع نجومه لن يستطيعوا إيقاف ريال مدريد الموسم القادم، حتى لو نجحوا في ضم الجناح نيكو ويليامز بجانب تواجد لامين يامال.

وقال جوتي: "برشلونة لن يستطيع إيقاف ريال مدريد مع تواجد لاعبين اثنين فقط، أخبرني هل هناك المزيد من اللاعبين لديهم القدرة على ذلك؟".

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وأضاف: "سنرى جافي سيعود من الإصابة، وبيدري يتعرض لإصابات كثيرة، وإلكاي جوندوجان مع عمره لن يستطيع تقديم شيء بعد يورو 2024، ونفس الأمر ينطبق على المهاجم روبرت ليفاندوفسكي".

واستطرد قائلًا: "من ناحية أخرى تعاقد ريال مدريد مع كيليان مبابي، لينضم إلى مجموعة نجوم مثل جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، وهو الأمر الذي لا يمتلكه برشلونة إنها حقيقة".