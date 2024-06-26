"لن يرتدي قميص المنتخب مرة أخرى".. نجم هولندا المرتبط بريال مدريد في مرمى النيران!

قدم المنتخب الهولندي أداءً سيئًا في مواجهة النمسا، والتي خسرها "الطواحين" بنتيجة (3-2) مساء أمس الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس أمم أوروبا (يورو 2024).

ورغم ضمانه التأهل إلى ثمن النهائي قبل انطلاق المباراة، إلا أن المنتخب الهولندي صعد ضمن أفضل ثوالث، خلف النمسا وفرنسا، بينما ودّع المنتخب البولندي البطولة.

ونال جوي فيرمان، لاعب آيندهوفن، الجزء الأكبر من الانتقادات، بعدما استبدله المدرب رونالد كومان في الدقيقة 35 من الشوط الأول، بعدما خسر 16 كرة من أصل 29 لمسها (55%)، وقام بـ9 تمريرات صحيحة فقط من أصل 19 بنسبة 47%.

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وقال أسطورة كرة القدم الهولندية فان دير فارت، إنه "كان من المروع مشاهدة (فيرمان) يلعب"، وهو ما أكده كومان بقوله عقب المباراة: "إنها لحظة صعبة بالنسبة لفيرمان، بعد رؤيته يلعب 30 دقيقة اضطررت إلى التدخل".

من جهته، كان الصحفي فالنتين دريسن أكثر صراحة، إذ صرّح: "لقد كان الأمر دراماتيكيًا حقًا بالنسبة لفيرمان، لا أعتقد أنه سيلعب مرة أخرى في هذه البطولة أو في المنتخب الوطني".

يشار إلى أن فيرمان كان قد ارتبط بالانتقال إلى ريال مدريد في الميركاتو الصيفي الجاري، خلفًا للنجم المعتزل توني كروس، لكن اللاعب نفى تلك الأنباء، مشددًا على أنه إذا غادر آيندهوفن "فسيذهب إلى نادٍ يحب الاستحواذ، فهو ليس اللاعب الذي يبقى في الخلف ويطارد الكرة طوال المباراة"، حسب تعبيره.