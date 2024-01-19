"لن يدخل أحد ببلاش" .. تركي آل الشيخ يفاجئ مشجع نصراوي برد غير متوقع

رئيس هيئة الترفيه يفاجئ مشجع نصراوي

فاجأ المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أحد مشجعي نادي النصر، بمفاجأة مدوية بشأن مباراة العالمي ضد إنتر ميامي في كأس موسم الرياض.

ويواجه النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، في لقاء تحت عنوان "الرقصة الأخيرة" بين ميسي ورونالدو.

وقام المشجع النصراوي بنشر رسالة إلى تركي آل الشيخ، يطلب منه فيها حضور المباراة التي ستكون الرقصة الأخيرة بين رونالدو وميسي، حيث أكد له على أنه يُشجع النصر منذ أن كان عمره 6 سنوات، وأنه لا يُريد أن تفوته هذه المواجهة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد آل الشيخ على المشجع عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، حيث قال له: "ما عندنا أحد يدخل ببلاش، والانتظار 2 مليون و700 ألف ماذا نفعل؟".

رئيس هيئة الترفيه واصل: "لكن بالنسبة لك أنا عازمك مباراة النصر وميامي وتنزل معي أرض الملعب، ماذا تريد أيضًا (بس ربعك خلهم في الشقة والقهوة على حسابي".