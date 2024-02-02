لن يحل محل صلاح .. مبابي يغلق الباب أمام الدوري الإنجليزي!

مبابي يرفض الرحيل إلى الدوري الإنجليزي...

حسم كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، موقفه من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، في الصيف القادم، في ظل أنباء رحيله عن فريقه بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي، في نهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد حتى الآن، وارتبط اللاعب بالرحيل عن باريس، وسط اهتمام كبير من ريال مدريد، وليفربول.

وبحسب ما ذكره الصحفي الفرنسي "رودي جاليتي" فإن كيليان مبابي، رفض الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، ولكنه لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله مع باريس سان جيرمان، أو الرحيل إلى ريال مدريد.

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وأشار الصحفي الفرنسي، إلى أن مبابي في حال اختياره الرحيل عن صفوف باريس، فإن إدارة الفريق الفرنسي، استقرت على التعاقد مع رافاييل لياو، جناح ميلان الإيطالي، ليكون بديلًا له داخل حديقة الأمراء.

جدير بالذكر أن بعض الأنباء الصحفية في الأسبوع الماضي، قد انتشرت، تفيد بأن اللاعب صاحب الـ 25 عامًا لديه شكوك كثيرة حول الرحيل عن باريس، خاصة أنه سيتنازل عن جزء كبير من راتبه في حال انضمامه إلى ريال مدريد.