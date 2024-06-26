لن نمنحكم الهدايا كل مرة.. مانشستر سيتي على وشك خطف صفقة هامة من برشلونة!

برشلونة أمام وضع اقتصادي صعب لا يمكنه من جلب من يريدهم من اللاعبين

يمتلك مانشستر سيتي أولوية كبرى لضم داني أولمو من لايبزيج الألماني، لأنه ببساطة يستطيع تمويل صفقته المعتقدة على فريق آخر مثل برشلونة.

وأفادت شبكة "ذا أثليتك" بأن أولمو يملك في عفده شرطًا جزائيًا بقيمة 60 مليون يورو يتيح له الرحيل حال سداده، ولكن هذا الشرط ينتهي بحلول 15 يوليو المقبل.

لذلك يدرس مانشستر سيتي التعجيل بحسم الصفقة، ليستبدل الدولي الإسباني واحدًا من كيفن دي بروينه وبرناردو سيلفا في صفوف مانشستر سيتي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

السيتي يرى أن بيع أي من الثنائي قد يمول بسهولة صفقة انضمام داني أولمو إلى الفريق المانشستراوي، وبذلك لن تكون الصفقة معقدة من الناحية المادية.

أما برشلونة فعلى الرغم من رغبة أولمو في العودة إليه إذ تأسس فيه لاعبًا داخل أكاديمية "لاماسيا".. فإن عدم القدرة المادية على جلبه تظل العنوان الرئيس الذي قد يحركه قريبًا إلى مانشستر سيتي.