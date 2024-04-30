"لن نكرر سيناريو بيدري!" برشلونة يخطر منتخب إسبانيا بشروطه لترك يامال وكوبارسي

الثنائي الذي يبهر العالم

اتفق كل من برشلونة والاتحاد الإسباني لكرة القدم على صيغة واضحة تخص مشاركة الثنائي لامين يامال وباو كوبارسي في مباريات المنتخب الإسباني خلال الصيف.

ويخوض "لا روخا" منافستين هامتين هما يورو 2024، وأولمبياد باريس الصيفية، وكلاهما يرجح أن يكون هناك دور ليامال وكوبارسي فيهما.

وأكدت صحيفة "سبورت" المقربة من برشلونة أن النادي الكتالوني شدد في لقائه بالاتحاد الإسباني لكرة القدم على أن "سيناريو بيدري لن يتكرر".

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وأفادت الصحيفة بأن برشلونة والاتحاد الإسباني اتفقا على أن يخوض الثنائي الموهوب البطولتين رفقة "لا روخا" في الصيف في حالة واحدة فقط!.

تلك الحالة تتمثل في أن تكون مشاركتهما خلال البطولة الأولى "يورو 2024" ضئيلة من حيث دقائق اللعب، حينها فقط يمكن الاعتماد عليهما بشكل أكبر في الأولمبياد.