"لن نقبل بهذا المبلغ" .. النصر يرفض التنازل وأتلتيك قد يرفع الراية البيضاء في صفقة لابورت!

تطورات مثيرة في صفقة لابورت..

لا يزال مستقبل الإسباني إيمريك لابورت، مدافع فريق الكرة بنادي النصر، مثار جدل، في ظل اهتمام نادي أتلتيك بيلباو، بإعادة المدافع صاحب الـ30 عامًا إلى الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وانتقل لابورت إلى النصر، قادمًا من مانشستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الماضي، بعقد لمدة يونيو 2026، وشارك اللاعب في 39 مباراة في مسابقات دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس الدرعية للسوبر السعودي، كما سجل 4 أهداف وصنع تمريرة حاسمة في 27 مباراة بالدوري.

ورغم مشاركته أساسيًا في قائمة المدير الفني لويس كاسترو، وإحرازه هدف خرافي من قبل وسط الملعب، في شباك إنتر ميامي الأمريكي، خلال منافسات موسم الرياض، إلا أن لابورت أنهى موسمه مع النصر بأسوأ طريقة ممكنة، بعدما لاقى بطاقة حمراء مباشرة في مباراة الرياض، بالجولة الأخيرة من دوري روشن السعودي، إثر ضرب المنافس محمد آل عقل، لتقرر لجنة الانضباط، إيقاف المدافع الإسباني مباراتين، وبالتالي غيابه عن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، والذي خسره النصر أمام الهلال بركلات الترجيح.

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وذكر الإعلامي الرياضي رودي جاليتي، المتخصص في سوق الانتقالات العالمية، أن لابورت وافق على شروط شخصية مع نادي أتلتيك؛ كونه يريد العودة إلى الدوري الإسباني، ولكن الاتفاق مع النصر لم يتم بعد، حيث رفض وصيف دوري روشن السعودي، عرضًا بقيمة 7 ملايين يورو قبل بضعة أيام، فيما يقوم النادي بتقييم العرض الجديد المطروح على الطاولة.

في المقابل، أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن التكلفة العالية المُتوقعة في صفقة لابورت، قد تدفع إدارة نادي أتلتيك نحو البعض عن بدلاء في الميركاتو الصيفي، خاصة وأن النصر قد لا يقبل بأقل من المبلغ الذي سدده لضم المدافع الإسباني من مانشستر سيتي، بما يقارب 25 مليون يورو، أو على الأقل بخسارة ضئيلة، وإذا قرر اللاعب الرحيل، فهو يعلم بالفعل أنه لن يحصل على نفس المبلغ في أي نادٍ في العالم.

وأضاف التقرير أن نادي أتلتيك دفع مبلغ 15.5 مليون يورو لبراجا، من أجل التعاقد مع المهاجم ديالو، كما أن لديه 5.5 مليون يورو أخرى معلّقة لأسباب أخرى، ويمكن للنادي أن يتحمل عملية نقل بمبالغ مماثلة.

ووضع أتلتيك أهدافًا بديلة أقل شهرة من لابورت، بعضها أصغر سنًا والآخر أقل سعرًا، فضلًا عن النظر إلى الفريق الرديف، كما أن هناك لاعبين يبرزان في الواجهة، وهما هيراندو (23 عامًا) الذي جدد عقده مع أوساسونا بشرط جزائي قدره 12 مليون يورو، وأيضًا آيتور كوردوبا (29 لاعبًا)، الذي يعد أحد العناصر الأساسية في بورجوس.