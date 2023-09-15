"لن نفوز بكل مباراة" .. لحظة محبطة أثارت غضب ميسي مع إنتر ميامي!

النجم الأرجنتيني لم يفقد جينات الفوز

كشف تاتا مارتينو مدرب إنتر ميامي، عن واقعة جمعته بمواطنه الأرجنتيني ليونيل ميسي، أثبتت إصرار النجم المخضرم على الفوز في أي مكان.

إنتر ميامي سقط في فخ التعادل السلبي 0/0 على أرضه ووسط جماهيره بالدوري الأمريكي يوم 31 أغسطس الماضي، ليظهر ميسي في حالة إحباط شديدة بعد المباراة.

وقال مارتينو في تصريحات لموقع "The Athletic" عن هذه الواقعة:"ليو كان محبطًا بشكل واضح بعد هذه المباراة، قلت له اهدأ لن نفوز في كل مواجهة، علينا مواصلة البحث عن طرق النمو والتطور".

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وأضاف:"ميسي ظهرت عليه المرارة الشديدة وكأننا خسرنا، هذه عقليته منذ كان عمره 17 سنة تمامًا مثل كوبي براينت وليبرون جيمس، هذا هو القاسم المشترك بين كل هؤلاء الرياضيين، الطريقة التي يشعرون بها دائمًا أنهم الأفضل وكيف يمكنهم جعل أقرانهم على هذا النحو".

يذكر أن ميسي البالغ من العمر 36 سنة نجح في تسجيل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة لعبها مع إنتر ميامي حتى الآن.