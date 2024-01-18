لن تلوي ذراعنا مجددًا.. باريس سان جيرمان يرفض الاستسلام لمبابي!

الصفقة التي أسالت الكثير من الحبر

لا يعتزم باريس سان جيرمان الانتظار طويلًا لمعرفة قرار كيليان مبابي، بعد أن باتت عروض التجديد رسمية الآن من قبل النادي العاصمي.

ولا يريد باريس سان جيرمان الانتظار حتى شهر مايو المقبل كي يخطرهم مبابي بقراره، تمامًا كما فعل في 2022 حين جدد عقده لعامين.

بل إن النادي الباريسي قد أعد بالفعل خطة واضحة تتضمن رحيل مبابي، وفقًا لشبكة "آر إم سي"، كي لا يلوي النجم الفرنسي ذراع النادي مجددًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

رغم هذا، فإن المصدر ذاته يؤكد أن أولوية ناصر الخليفي هي تجديد تعاقد مبابي تمامًا كما حدث في 2022، لكن هذا لا ينبغي أن يستغرق طويلًا، خصوصًا في ظل تلميحات مبابي في تصريحات سابقة بأنه لن يؤخر قراره كما حدث في 2022.

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لا يبدو باريس سان جيرمان على كل حال متفائلًا حيال هذا الملف، ورغم أن العرض المقدم حاليًا لمبابي يثير التفاؤل، إلا أن كفة التشاؤم أعلى بالنسبة للنادي المملوك قطريًا.