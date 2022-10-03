لن تلعب للنادي مجددًا .. فيرجسون عاقب نجم يونايتد بعد موقفه من خسارة الديربي

عقاب شديد اللهجة من فيرجسون لنجم مانشستر يونايتد بسبب تبادل قميصه مع لاعبي مانشستر سيتي.

يتذكر ريو فرديناند نجم مانشستر يونايتد السابق أن السير أليكس فيرجسون أسطورة تدريب الشياطين الحمر "دمر" رود فان نيستلروي بعد أن تبادل المهاجم الهولندي قميصه مع لاعب لمانشستر سيتي بعد الهزيمة في الديربي.

في أول دربي لفرديناند كلاعب في يونايتد بعد انتقاله بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني من ليدز يونايتد، تعرض الشياطين الحمر للهزيمة 3-1 في المباراة الأخيرة بين سيتي ويونايتد على ملعب ماين رود.

شون جواتر سجل هدفين للسكاي بلوز بالإضافة لهدف من نيكولاس أنيلكا أيضًا، بينما جاء هدف مانشستر يونايتد الوحيد عن طريق أولي جونار سولشاير.

فرديناند: فيرجسون هدد نجم يونايتد بالإقصاء بسبب تبديل قميصه مع لاعبي مانشستر سيتي!

وقال فرديناند في البودكاست الخاص به مع فينسينت كومابني: "لقد هزمنا 3-1 في ملعب ماين رود مع تسجيل شون جواتر هدفين".

وأضاف: "كان هذا أول ديربي ألعبه، وعندما ذهبنا إلى غرفة تغيير الملابس عقب نهاية المباراة وقتها أدركت حجم هذا اللقاء".

وواصل: "دخلنا وأغلق المدير الباب كان الجو هادئًا وفجأة انفجر".

وأردف: "رود فان نيستلروي الذي كان -الإله- في ذلك الوقت، دخل بقميص السيتي في يده وأتذكر أن السير أليكس فيرجسون دمره تمامًا قائلاً: 'إذا رأيت أيًا منكم يسير وفي يده قميص السيتي مرة أخرى فلن يلعب لهذا النادي أبدًا".

وتابع: "هكذا كان حاله لقد كان مجنونًا، عندها جلست هناك وفكرت في عقلي، كنت أقول هذه مباراة كبيرة أليس كذلك؟".

وأكمل: "لم أكن أدرك قبل أهمية تلك المباراة ومنذ ذلك الحين كنت أعرف أن الأسبوع الذي يسبق الديربي كان كل شيء أو لا شيء".

كان فان نيستلروي هو الرجل الرئيسي في يونايتد في ذلك الوقت، لكن هذا لم يمنع فيرجسون من انتقاده بشدة أمام باقي اللاعبين.

ووفقًا لقائد يونايتد السابق جاري نيفيل، منع فيرجسون لاعبيه من تبديل القمصان في المباريات المحلية نتيجة لذلك.

يذكر أنه في خمسة مواسم مع يونايتد سجل فان نيستلروي 150 هدفاً في 219 مباراة قبل أن ينضم إلى ريال مدريد.