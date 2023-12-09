لن تشتريه ولكن .. السعودية تفاجئ إنتر بعرض جديد

صندوق الاستثمارات السعودي لم يفلت حبل إنتر بعد، لكن هذه المرة المفاوضات تسير في اتجاه مختلف..

بعد حديث مطول خلال الفترة الماضية عن سعي صندوق الاستثمارات السعودي لشراء نادي إنتر الإيطالي، يبدو أن الهدف الأساسي لم يكن الشراء، إنما استثمار بشكل مختلف.

خلال الفترة الماضية، المزاعم كانت تشير إلى أن الصندوق السعودي قدم عرضًا بقيمة 1.3 مليار يورو لعائلة زهانج الصينية لشراء النيراتزوري نهائيًا والاستحواذ عليه بشكل كامل، لكن صحيفة "توتو سبورت" كشفت عن تطورات هائلة..

الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن الاهتمام بالنيراتزوري من قبل السعودية هدأ لبعض الوقت خلال الفترة الماضية، لكنه عاد من جديد إلا أنه ليس لشرائه، إنما لأسباب تجارية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت "توتو سبورت" أن السعودية تهدف حاليًا لتكون شريكًا تجاريًا للإنتر، مؤكدة أن المفاوضات جارية بين الملاك الصينيين ومسؤولي صندوق الاستثمارات السعودي.

يذكر أن السعودية تهدف لتوسيع استثماراتها في أوروبا، وبالفعل تبحث عن نادٍ جديد لشرائه بعدما استحوذت بشكل كامل على نيوكاسل الإنجليزي في عام 2021 ونجحت التجربة – حتى الآن – لكن لم يتم الاستقرار بعد على نادٍ بعينه في ظل التقارير التي تتحدث عن أسماء مختلفة من الأندية بين الحين والآخر.