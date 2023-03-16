"لن تسير وحدك" .. لماذا لعب ريال مدريد أغنية ليفربول الشهيرة في "سانتياجو برنابيو"؟

ريال مدريد قام بتشغيل أغنية ليفربول في ملعب "سانتياجو برنابيو" بعد مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا..

شعرت الجماهير بحالة من الذهول والصدمة أثناء مشاهدة مباراة ريال مدريد ضد ليفربول، التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23، بعد تشغيل أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" في مكبرات الصوت بمعقل الفريق الإسباني.

ريال مدريد تمكن من تحقيق الفوز على ليفربول بهدف دون رد في مباراة الإياب، ليحقق فوزًا إجماليًا بنتيجة 6-2 ويضمن مقعده في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ما هي أغنية لن تسير وحدك أبدًا؟

تعتبر أغنية لن تسير وحدك أبدًا، التي تغنيها فرقة "Gerry and the Pacemakers" الإنجليزية عنصرًا أساسيًا في مباريات ليفربول التي تقام على ملعب "أنفيلد"، حيث تعتبر الأغنية الرسمية للفريق.

وخلال عقود كان يتم تشغيلها بشكل دائم على ملعب ليفربول، خاصة وأنها كلماتها تحمل رسالة أمل دائم في الأوقات الصعبة، داخل وخارج الملعب.

لماذا قام ريال مدريد بتشغيل أغنية ليفربول؟

في حين أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن ريال مدريد قرر السخرية من ليفربول وجماهيره بتشغيل تلك الأغنية، إلا أن هذه اللفتة الرائعة في الواقع كانت علامة على الاحترام العميق بين الناديين.

ريال مدريد قام بتشغيل أغنية ليفربول كرسالة شكر من النادي الملكي للفريق الإنجليزي، بعد أن قدم المساندة والدعم عقب وفاة أمانسيو أمارو الرئيس الفخري للميرينجي قبل مباراة الذهاب.

كما شوهد مشجعو الفريقين في ملعب المباراة وهم يصفقون لبعضهم البعض كعلامة احترام على تلك اللمسة الراقية من النادي الإسباني.

ماذا قيل عن الأمر؟

الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد علق على تلك اللفتة من جانب ناديه خلال المؤتمر الصحفي بعد اللقاء قائلًا: "لم أكن أعرف لكنها كانت جيدة جدًا، ليفربول نادٍ نبيل، لقد دعموا النادي بعد وفاة أمانسيو قبل مباراة الذهاب، لقد كانت لفتة لطيفة جدًا من نادينا لهم".

فيما تحدث يورجن كلوب مدرب "الريدز" عن الأمر قائلًا: "أخبرني الناس، قال لي طاقم العمل بعد المباراة، إنها حقا لفتة جميلة، نحن ناديان يملكان وزنًا كبيرًا، نلتقي بعضنا البعض بشكل متكرر".

واختتم: "أعتقد أنه من الواضح أننا نحترم بعضنا البعض كثيرًا وأيًا كان من فعل ذلك، ومن كان يفعل شيئًا كهذا، فيجب أن أقول إنها لفتة لطيفة حقًا".