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إنجلترا vs إيران

لن تذهب إلى المنزل بسبب ماجواير .. جمهور إيران يسخر من إنجلترا!

هدى عزيز
1:41 م غرينتش+2 21‏/11‏/2022
Harry Maguire England 2022
أجواء المونديال مشتعلة

سخرت جماهير إيران من منتخب إنجلترا قبل مباراة المنتخبين في كأس العالم 2022 بلافته تشير إلى فشل منتخب الأسود الثلاثة في التتويج بكأس الأمم الأوروبية.

منتخب إيران يقع في المجموعة الثانية رفقة كلًا من إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

واستغلت الجماهير الإيرانية تراجع مستوى المدافع الإنجليزي هاري ماجواير بكتابة لافته تسخر من شعار الجمهور الإنجليزي "IT'S Coming Home" لتحويله إلى "IT'S Not Coming Home Because Of Harry Maguire" بمعني لن تذهب إلى المنزل بسبب هاري ماجواير.

منتخب إنجلترا خسر أمام إيطاليا في نهائي أمم أوروبا 2020 بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي بعد التعادل في الوقت المباراة بهدف لمثله.

الجدير بالذكر أن منتخب إيران يُلاقي منتخب إنجلترا بعد ساعة ونصف من الآن في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي.

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