لن تذهب إلى المنزل بسبب ماجواير .. جمهور إيران يسخر من إنجلترا!

أجواء المونديال مشتعلة

سخرت جماهير إيران من منتخب إنجلترا قبل مباراة المنتخبين في كأس العالم 2022 بلافته تشير إلى فشل منتخب الأسود الثلاثة في التتويج بكأس الأمم الأوروبية.

منتخب إيران يقع في المجموعة الثانية رفقة كلًا من إنجلترا والولايات المتحدة وويلز.

واستغلت الجماهير الإيرانية تراجع مستوى المدافع الإنجليزي هاري ماجواير بكتابة لافته تسخر من شعار الجمهور الإنجليزي "IT'S Coming Home" لتحويله إلى "IT'S Not Coming Home Because Of Harry Maguire" بمعني لن تذهب إلى المنزل بسبب هاري ماجواير.

منتخب إنجلترا خسر أمام إيطاليا في نهائي أمم أوروبا 2020 بركلات الترجيح على ملعب ويمبلي بعد التعادل في الوقت المباراة بهدف لمثله.

¡Están fallando! 😅



Fanáticos de Irán 🇮🇷 calienten el partido en la previa con un cartelón recordando a Harry Maguire. #COSFC #TodosPaQatar #24Únicos pic.twitter.com/qlyiCMY63p — COS (@COSPanama) November 21, 2022

الجدير بالذكر أن منتخب إيران يُلاقي منتخب إنجلترا بعد ساعة ونصف من الآن في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022 على استاد خليفة الدولي.