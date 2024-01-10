لن تخدعنا.. تيباس يذكّر مسؤولي السوبرليج بخطة 2019!

رد قاطع على برنارد رايشارت

استنكر خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، تصريحات برنارد رايشارت، الرئيس التنفيذي لشركة (إيه 22)، الداعم المؤسس لبطولة السوبرليج الأوروبية.

وكان رايشارت قد صرح في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية: "أود أن يفتح تيباس ذهنه بشأن مشروعنا، الذي يجعل الدوري أقوى، يقول إننا سنأخذ (كعكة البث)، وأقول له (هذه كعكتك لن نلمسها)".

ورد تيباس في تغريدة على منصة إكس: "في 2019، حاولوا بالفعل إجهادنا بتنسيق المنافسة التي تشبه إلى حد كبير الشكل الذي يدعو إليه الآن، لكن الشكل الحالي أسوأ من (السابق). لن تتمكن من خداعنا".

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وصرح رايشارت: " المسابقة الجديدة سوف تنعش الدوريات، وجميع المباريات ستكون مجانًا دائمًا في جميع أنحاء العالم، وليس لفترة مؤقتة. هدفنا تمكين الأندية من إيجاد حل للعديد من المشاكل التي تواجهها، وأعتقد أنه بعد حكم 21 ديسمبر (أحقية إنشاء السوبرليج)، تفوح رائحة العصر الجديد، والمزيد من السيادة للأندية".