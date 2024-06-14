"لن أضغط عليهما" .. يانيك كاراسكو يحدد موقفه من انضمام لوكاكو ودي بروينه لدوري روشن

كاراسكو يتغنى بقوة المنافسة في دوري روشن السعودي

أكد يانيك كاراسكو نجم نادي الشباب ومنتخب بلجيكا، على أن لعبه في دوري روشن، لم يؤثر عليه بدنيًا، متحدثًا عن موقفه من انضمام مواطنيه روميلو لوكاكو وكيفين دي بروينه إلى الدوري السعودي.

وقال كاراسكو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة سلوفاكيا في يورو 2024: "انا لاعب محترف، وما زلت أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية، وأشعر بشعور جيد، لقد أجرينا اختبارات بدنية هنا مع المنتخب الوطني، وأعتقد أنني كنت من بين أفضل النتائج".

وعن قوة المنافسة في الدوري السعودي، قال لاعب الشباب: "لعبت في إسبانيا بأحد أفضل دوريات العالم، ولكن مستوى اللعب في السعودية يتزايد خطوة بخطوة، وهناك أربعة أو 5 فرق قوية للغاية حيث يواصل تطوره وتوسعه".

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وواصل: "لعبت في الصين والمستوى في السعودية أعلى بكثير، لأنه يسمح لـ8 لاعبين أجانب مقارنة بـ3 في الصين، كما أن السعودية تشارك دائمًا في كأس العالم".

وعلق يانيك على موقفه من انتقال الثنائي روميلو لوكاكو وكيفين دي بروينه ثنائي بلجيكا إلى دوري روشن، حيث قال: "أنا لا أضغط على أحد، وبالطبع إذا كانت هناك أسئلة فمن المنطقي أن تذهب إلى شخص يلعب هناك بالفعل".

واختتم كاراسكو تصريحاته قائلًا: "غالبًا ما يقول زميلي في الشباب إيفان راكيتيتش، أنه يتلقى مكالمات هاتفية كل يوم من لاعبين في أوروبا، يسألونه عن الحياة وكرة القدم في السعودية".