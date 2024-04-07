"لن أختبئ كالعادة" .. كيليان مبابي يرفع راية التحدي أمام برشلونة

مبابي يتحدث عن مواحهة برشلونة المرتقبة

رفع النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان راية التحدي قبل مواجهة برشلونة، قبل الصدام المرتقب بين الثنائي.

ويحل برشلونة ضيفًا على باريس مساء الأربعاء القادم، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل أن تقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري في إسبانيا.

وقال مبابي خلال تصريحات عبر "Telefoot": "إنه وقت اللاعبين العظماء، أنا مستعد وكالعادة لن أختبئ".

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وأضاف كيليان: "في كل عام تمثل هذه الفترة نقطة تحول في الموسم، وفي نهاية شهر أبريل سيكون لدينا إشارة إلى نوع الموسم الذي سنشهده".

واختتم النجم الفرنسي تصريحاته قائلًا: "أنا متأكد من أننا سنقدم كل ما لدينا، ثم النتيجة بيد الله".