"لن أتفاوض مع سارق".. تيباس يكيل الاتهامات لرئيس ريال مدريد

"بيريز يريد السيطرة وأن يبقى الآخرون مجرد أتباع"

كشف خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، عن سبب الخلاف الكبير بينه وبين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد.

وبات تيباس على خلاف مستمر مع بيريز، في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى منذ إطلاق مشروع بطولة السوبر ليج الأوروبي.

وقال تيباس خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "ذا جارديان"، في حديثه عن بيريز: "عندما يريد شخص ما اقتحام منزلك، فلن تتفاوض معه للوصول إلى اتفاق حول سرقة منزلك".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وانتقد رئيس الليجا فلسفة بيريز، المتمثلة في إبقاء أندية النخبة في مستوى منفصل وقتل أي حافز للأندية ذات التصنيف الأدنى، قائلًا: "هدف (بيريز) هو أن تتمكن الأندية الكبرى، الأغنى والتي تمتلك أكبر الأصول، من إدارة كرة القدم في أوروبا. وأن يبقى الآخرون مجرد أتباع ويجب أن يكونوا سعداء بكل ما يُمنح لهم".

واعترف تيباس، بأن نظرته لكرة القدم مختلفة تمامًا عن بيريز، سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي، قائلًا: "الاختلافات الأساسية بيننا هما نموذجان لكرة القدم الاحترافية متناقضان تمامًا، على الساحة المحلية وكذلك في أوروبا. لا يوجد حل وسط بينهما، فهما أبيض وأسود ولا توجد منطقة رمادية".