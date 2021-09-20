"لندن تبدو جميلة" .. رسالة تهديد بوتشيتينو من باريس سان جيرمان بسبب ميسي!

تلقى ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان ما يبدو أنها رسالة تهديد من قبل أحد المقربين لناديه العاصمي.

جاء هذا بعد التبديل الذي قام به، عندما أخرج الأرجنتيني ليونيل ميسي من مباراة الفريق ضد ليون في الدوري الفرنسي.

وكان بوتشيتينو قد أخرج ليونيل ميسي في الدقيقة الـ 76 من عمر المباراة عندما كانت النتيجة تشير للتعادل بهدف لمثله.

ودفع المدير الفني بالمغربي أشرف حكيمي الذي لعب كجناح بينما دخل مبابي للعمق بجوار إيكاردي وشاهد ميسي كل ذلك من على مقاعد البدلاء.

وعند تبديل ميسي رفض قائد برشلونة السابق مصافحة مديره الفني، وأبدى امتعاضًا واضحًا لقرار مدرب توتنهام السابق، وهو ما أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

زاد ذلك الجدل عندما نشر خليفة بن حمد آل ثاني عضو شرف نادي العربي القطري وأحد المقربين من ملاك النادي رسالة عبر حسابه في موقع "تويتر"، كانت أقرب للتهديد للمدرب الأرجنتيني.

حيث نشر آل ثاني صورة لبوتشيتينو وكتب عليها: "لندن مدينة جميلة، أنت تعلم ذلك"، في إشارة لفترة المدرب في تدريب توتنهام.

جدير بالذكر أن موقف مماثل كان قد حدث في باريس سان جيرمان مع توماس توخيل عندما بدل كيليان مبابي وتمت إقالته بعدها بأسابيع قليلة.

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