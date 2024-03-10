لم ينفذ وعده .. حسام حسن يفاجئ محمد صلاح بقائمة أول معسكر له مع منتخب مصر

25 لاعبًا في قائمة منتخب مصر، استعدادًا لبطولة ودية في الإمارات..

أعلن حسام حسن؛ المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة الفراعنة في أول معسكر له، والذي ينطلق في 13 من مارس الجاري، بعدما تولى المسؤولية مؤخرًا بشكل رسمي.

الاتحاد المصري لكرة القدم كان قد تعاقد مع المدرب الوطني خلفًا للمقال البرتغالي روي فيتوريا، الذي رحل بعدما ودع الفراعنة كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 من دور الـ16 على يد الكونغو.

ويستغل المنتخب المصري توقف مارس الدولي لخوض وديتين في الإمارات؛ الأولى أمام نيوزيلاندا والثانية أمام تونس أو كرواتيا، ضمن بطولة ودية يشارك بها الرباعي.

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لكن تشهد تلك المباراتين غياب قائد الفراعنة محمد صلاح؛ محترف ليفربول الإنجليزي، في ظل استبعاد حسن له، رغم أن الأخير أكد أنه سيقوم باستدعائه للمعسكر طالما اكتمل شفاؤه من الإصابة وشارك مع الريدز، وهو ما حدث بالفعل خلال مواجهة سبارتا براج التشيكي الأخيرة في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي في آخر الأسبوع الماضي.

ولم يكن استبعاد صلاح هو المفاجأة الوحيدة، إنما كذلك ضم لاعب واحد فقط من الزمالك، إذ استدعى حسام حسن، حارس مرمى الفارس الأبيض محمد عواد فقط، مقابل عشرة لاعبين من الأهلي.

وجاء القائمة كاملة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد أبو جبل - المهدي سليمان - مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - أكرم توفيق - محمد حمدي - محمد شكري - أحمد حجازي - محمد عبدالمنعم - رامي ربيعة - أحمد رمضان.

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي "أفشة" - أحمد نبيل "كوكا".

خط الهجوم: محمود حسن "تريزيجيه" - مصطفى فتحي - حسين الشحات - عمر مرموش - مصطفى محمد - أحمد عاطف - محمد شريف - محمد الشامي.