لم ينزعها أبداً .. التميمة الحمراء تؤتي ثمارها أخيراً مع ميسي!

التميمة حاضرة منذ 2018

لاحظ الجمهور تفصيلة دقيقة تخص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عقب نهائي كأس العالم الأحد الماضي ضد فرنسا والتتويج باللقب العالمي.

الأرجنتين تُوجت باللقب عقب الفوز على الديوك الفرنسية بركلات الترجيح عقب التعادل 3-3 بالأوقات الأصلية والإضافية التي شهدت هز ميسي الشباك في مناسبتين.

وفي الاحتفالات عقب المباراة، ظهر ميسي وهو يرتدي في قدمه تميمة حمراء تذكرها البعض من الجمهور عقب القصة الشهيرة المتعلقة بها في مونديال روسيا 2018.

في المونديال الروسي وعقب التعادل ضد أيسلندا، أهدى أحد الصحفيين قائد بلاده التميمة لكسر نحسه وقال له إن والدته صنعتها له لمساعدته لفك سوء الحظ وأن بإمكانه الحصول عليها.

وبعد اللقاء الثالث والفوز ضد نيجيريا، التقى ميسي مع نفس الصحفي مجدداً، وعند سؤاله عن التميمة، أظهرها له ميسي حول قدمه، ومنذ ذلك اليوم وهو يرتديها.