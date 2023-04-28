لم يكتف بتألقه في الملعب .. فيديو مُبهر لجروهي بين شوطي الاتحاد والشباب

الحارس البرازيلي قاد العميد لقهر الليوث وتعزيز صدارته للدوري

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لا يُجادل أحد في أن مارسيلو جروهي منذ تعاقد مع الاتحاد ووطأت أقدامه الأراضي السعودية وهو أحد أفضل حراس المرمى في الدوري السعودي، بل العديد قد يختاره الأفضل على الإطلاق.

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النجم البرازيلي حطم هذا الموسم الرقم التاريخي لأسطورة الهلال محمد الدعيع الخاص بعدد المباريات بشباك نظيفة في موسم واحد من دوري روشن، بجانب أنه لم يستقبل سوى 9 أهداف مما ساعد العميد كثيرًا على تصدر جدول الترتيب.

جروهي تألق خلال المواجهة الأخيرة أمام الشباب وكان أحد الأسباب المباشرة في انتزاع النقاط الثلاثة الصعبة والابتعاد بالصدارة عن النصر بفارق 6 نقاط، خاصة بتصديه لركلة جزاء لمهاجم الشباب آرون سالم بوبندزا في الوقت القاتل وحين كانت النتيجة تُشير للتعادل 1-1 قبل أن يُسجل عبد الرزاق حمدالله هدف الفوز الثمين في اللحظات الأخيرة.

حساب الاتحاد على تويتر نشر مقطع فيديو وصف خلاله جروهي بـ "المعلم"، وقد أظهر المقطع عدم اكتفاء اللاعب بالتألق داخل الملعب بل لعبه دورًا حيويًا وحاسمًا في غرفة الملابس.

صاحب الـ36 عامًا ظهر في الفيديو صلبًا قويًا يُوجه اللاعبين ويرفع من درجة حماسهم ويُطالبهم بالتركيز وبذل قصارى جهدهم للفوز، وقد بدا إعجاب زميله إيجور كورونادو بما فعله في نهاية الفيديو.

Shahid