لم يقعوا في خطيئة برشلونة .. فريق إنجليزي يعلن عن تعيين كلاتنبيرج محللًا للتحكيم!

تعلم من خطأ برشلونة...

قرر نادي نوتينجهام فورست، تعيين مارك كلاتنبيرج، كمحلل جديد للحكام، خلال الفترة القادمة، بعد شعور النادي من الإحباط بسبب قرارات التحكيم في الموسم الحالي.

وكان كلاتنبيرج، هو الحكم الرئيسي في برنامج " Gladiators" على قناة "بي بي سي" ولكنه ترك وظيفته في القناة الإنجليزية، وأصبح محلل الحكام الجديد لنادي نوتينجهام.

وبالفعل حضر، الحكم صاحب الـ 47 عامًا، في ملعب فريقه الجديد، بمباراة نوتينجهام مع وست هام، رفقة مالك النادي، ضمن مباريات الجولة الـ 25 من البريمرليج، والتي فاز فيها فريق كلاتنبيرج، بهدفين دون رد.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن إدارة نوتينجهام تشعر بالإحباط من قرارات التحكيم هذا الموسم، وتعتقد أن خطوة التعاقد مع كلاتنبيرج، وسيلة لتحسين العلاقات وزيادة التفاهم.

واستفاد نوتينجهام، من الخطأ الذي وقع فيه برشلونة قبل سنوات، عندما تعاقد مع خوسيه نيجريرا، لتقديم استشارات عن كيفية التعامل مع الحكام، ولكن أثناء وجود نيجريرا، في منصب رسمي بلجنة الحكام بالدوري الإسباني.

ويواجه برشلونة، اتهامات عديدة بسبب التعاقد مع نيجريرا، مما دفع نوتينجهام للتعاقد مع كلاتنبيرج، والذي لديه خبرة أكثر من 13 عامًا في الدوري الإنجليزي، بعدما ترك منصبه.