لم يفرح بها .. الهلال يسحب العيدية من الاتحاد بعد أيام قليلة!

أحمد رفعت
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الهلال يرفض ترك عيدية عيد الفطر المبارك لنادي الاتحاد

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لم يمر وقت طويل على العيدية التي منحها نادي الهلال إلى الاتحاد منذ أيام، وسحبها منه سريعًا قبل أن يفرح بها، بعد الفوز عليه في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وانتصر الهلال على الاتحاد بهدف دون رد، ليتأهل إلى نهائي كأس الملك، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على ملعب الجوهرة المشعة.

منذ أيام فاز الهلال على النصر في بطولة دوري روشن للمحترفين، ليمنح الهلال هدية وصفها الجميع بـ"العيدية" قبل أن يأتي عيد الفطر المبارك.

وفي ثالث أيام عيد الفطر، سحب الهلال تلك العيدية مرة أخرى، بعد الفوز عليه وإقصاءه من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وواصل الهلال تفوقه على الاتحاد في المواجهات المباشرة بينهما، ليحرمه من المنافسة على الحصول على بطولة كأس الملك.

وأصبح هدف نادي الاتحاد الوحيد هذا الموسم هو الحصول على بطولة دوري روشن للمحترفين، التي يتصدرها حاليًا العميد.

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