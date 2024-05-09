لقطة تصدرت المشهد

هجوم ألماني عنيف تعرض له سيمون مارشينياك حكم مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ، بسبب الخروج المثير للجدل للفريق البافاري من دوري أبطال أوروبا.

بايرن كان متقدمًا بهدف دون رد، ولكن ريال عاد بتسجيل ثنائية متأخرة عن طريق خوسيلو، ليتأهل الميرينجي إلى نهائي المسابقة، في الوقت الذي تعرض فيه مارشينياك لانتقادات قوية بسبب إلغاء هدف التعادل لماتايس دي ليخت في الوقت بدل الضائع، والذي كان سيأخذ المباراة إلى شوطين إضافيين.

"في لحظة تسديد دي ليخت للكرة أطلق مارشينياك صافرته، تسلل؟ المساعد رفع الراية بدلًا من الاستمرار في اللعب، الحكم حرم بايرن من فرصة التعادل وإطالة المباراة، يا لها من فضيحة".

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بهذه الكلمات وصفت صحيفة "بيلد" الألمانية ما حدث، وسط غضب عارم بوسائل الإعلام هناك وكذلك من جماهير بايرن والمدرب توماس توخيل.

ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن قال:"الأمر غريب ومشكوك فيه، الحكم أطلق صافرته قبل تسديدة دي ليخت، لذلك لم يعد بإمكان تقنية الفار التدخل، ثم اعترف بالخطأ، لا يمكننا الاقتناع بهذا الهراء، كنا جميعًا نؤيد حدوث نهائي ألماني بيننا ودورتموند باستثناء الحكام البولنديين".

وأخيرًا قامت صحيفة "دير شبيجل" الألمانية بوصف ما حدث بالـ"كابوس الذي يصعب الاستيقاظ منه"، كما ألقوا باللوم على الحارس مانويل نوير بسبب الخطأ الغريب الذي ارتكبه وتسبب في تسجيل خوسيلو الهدف الأول.