لم يسبق له أن عاشها .. تشيلسي يفاجئ بيب جوارديولا بحدث يمر به للمرة الأولى في مسيرته التدريبية!

حدث جديد على المدرب الإسباني...

انتهت قمة مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإنجليزي 2023-2024، بين تشيلسي ومانشستر سيتي، بالتعادل بأربعة أهداف لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب ستامفورد بريدج.

وبعد تعادل اليوم، انفرد فريق المدرب بيب جوارديولا بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن ليفربول صاحب المركز الثاني.

وبحسب ما ذكرته شبكة "أوبتا" للإحصائيات فإن جوارديولا، خاض اليوم مباراته رقم 882 في مسيرته كمدرب، ولكنها شهدت رقمًا سلبيًا حدث له لأول مرة في مسيرته.

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أشارت شبكة "أوبتا" إلى أن مباراة اليوم هي الأول في مسيرة جوارديولا، التي يشهد فيها استقبال فريقه أربعة أهداف، حيث كانت الدفاعات القوية من الأساس الذي يعتمد عليه المدرب الإسباني في خططه سواء مع برشلونة أو بايرن موينخ، قبل وصوله إلى مانشستر سيتي.

ويستعد مانشستر سيتي، لاستضافة ليفربول، في قمة الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم السبت 25 نوفمبر على ملعب الاتحاد.