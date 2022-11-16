لم يحضر التدريبات.. غياب مفاجئ لرونالدو يقلق الجماهير البرتغالية

رونالدو غاب عن تدريبات المنتخب البرتغالي

في أنباء ليست سعيدة أبدًا على عشاق صاروخ ماديرا، غاب كريستيانو رونالدو عن تدريبات منتخب البرتغال التي أقيمت اليوم، الأربعاء، وذلك بسبب وجود مشكلة في المعدة.

رونالدو تواجد بطبيعة الحال في قائمة المنتخب البرتغالي لبطولة كأس العالم قطر 2022، حيث يُنتظر أن يقود فريق بلاده في رحلة المحاولة للتتويج بالمونديال.

لكنه لم يتدرب اليوم في لشبونة رفقة بقية العناصر بسبب مشكلة في المعدة، مما يزيد الشكوك حول مدى جاهزية صاروخ ماديرا قبل انطلاق كأس العالم.

وتأتي تلك الأنباء في أعقاب مقابلة رونالدو المثيرة للجدل مع بيرس مورجان التي انتقد فيها إدارة مانشستر يونايتد، كما هاجم إريك تين هاج ورالف رانجنيك وتحدث عن بعض الملفات الأخرى.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال قد وقع في المجموعة الثامنة رفقة كوريا الجنوبية وأوروجواي وغانا، وسيواجه الأخير في أول مباراة يوم 24 نوفمبر.