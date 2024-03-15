لم يحذره أحد! .. خطأ كوميدي من أوبي ميكيل كاد يفسد قرعة دوري أبطال أوروبا

مقدم الحفل ينقذ الموقف بتدخل سريع

أثار النجم النيجيري جون أوبي ميكيل، لاعب تشيلسي السابق، جدلًا واسعًا خلال مشاركته في مراسم سحب قرعة الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وأسفرت القرعة عن مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها النهائي المبكر بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، وكذلك بين برشلونة وباريس سان جيرمان، فيما يلتقي آرسنال بغريمه بايرن ميونخ، ويصطدم أتلتيكو مدريد وبوروسيا دورتموند.

وأسندت إلى أوبي ميكيل مهمة سحب الكرات لمعرفة المواجهات المرتقبة في ربع النهائي، لكنه ارتكب خطأ كوميديا لم يلاحظه هو بينما شاهده كل من كان يتابع القرعة على شاشات التليفزيون.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتداولت الجماهير على موقع "X" (تويتر سابقًا)، صورة لأوبي ميكيل وهو يظهر للشاشة اختياره الثاني من الكرات لتحديد مسار الدور نصف النهائي، حيث كان الجميع يترقب أن يعرف من الخصم الذي سيواجه الفائز من مباراة آرسنال وبايرن ميونخ، لكن النجم النيجيري كان له رأي آخر.

ورفع أوبي ميكيل الورقة الثانية التي تحمل جملة (ربع النهائي الثالث) وهو الذي يجمع بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه أخفى رقم 3 بأصابعه، ليظل الجميع في حيرة بسبب عدم وضوح الرؤية، بينما أنقذ مقدم القرعة النجم النيجيري وصرح بالنتيجة، التي لم يشاهدها كل من أمام التليفزيون.

ولم يكن النص الذي يمكن قراءته على بطاقة الاقتراع ذا أهمية خاصة، لأنه كان يقول "الفائز في الجولة التأهيلية "X"، الشيء المهم هو ذلك الرقم النهائي، لكنك لم تتمكن من رؤيته!

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، بين السخرية من أوبي ميكيل الذي أوقع الفرق الكبيرة في مواجهات مباشرة من الدور ربع النهائي، وانتقاد المسؤولين على تنظيم القرعة لأنهم لم يبلغوه بضرورة أن يبعد أصابعه حتى تتضح النتيجة للجميع.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب من دور الثمانية خلال يومي 9 و10 أبريل القادم، بينما تلعب مواجهات الإياب يومي 16 و17 من نفس الشهر.