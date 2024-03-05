فيديو | ما لم يحدث في تاريخه قط .. واقعة مُحزنة من نجولو كانتي أمام الهلال

لاعب الوسط الفرنسي خرج عما اعتاد عليه أمام الهلال في ظل تأخر فريقه في النتيجة..

شهد كلاسيكو الهلال والاتحاد الآسيوي واقعة تحدث لأول مرة في تاريخ الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط العميد.

العميد يحل حاليًا ضيفًا على الزعيم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، على ملعب المملكة أرينا في العاصمة السعودية "الرياض".

وفي الدقيقة 66 من عمر اللقاء وبينما الاتحاد متأخر في النتيجة بثنائية نظيفة، قام كانتي بتدخل عنيف على قدم مدافع الخصم السنغالي خاليدو كوليبالي، ما دفع الحكم لإشهار الكارت الأصفر في وجهه.

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لكن بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قام الحكم بإلغاء الإنذار، وأشهر الكارت الأحمر المباشر في وجه لاعب وسط الفريق الجداوي، الذي لم يسبق أن تعرض للطرد المباشر قط طوال مسيرته في الملاعب.

كانتي لم يتعرض في مسيرته للطرد قبل مواجهة الليلة إلا مرة وحيدة، في عام 2014 وقتما تحصل على الإنذار الثاني بينما كان يمثل كان أمام سانت إتيان في الدوري الفرنسي.

وفي رد غير متوقع من جماهير الزعيم، وجهت التحية لمحترف العميد، ووقف مصفقة له أثناء خروجه من أرض الملعب، كونه اشتهر بأخلاقه الرفيعة في الملاعب وبعده عن التلاسنات والمواقف الاستفزازية.

يذكر أنه بذلك تأكد غياب الفرنسي عن مواجهة الإياب بين الاتحاد والهلال، المقرر إقامتها في 12 من مارس الجاري، في مدينة جدة.