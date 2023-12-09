لم يأخذ ليفربول للصدارة فقط .. صلاح يكتب صفحات تاريخ جديدة في إنجلترا!

النجم المصري وصل إلى أرقام مذهلة.

ساهم النجم المصري محمد صلاح في فوز هام للغاية لصالح فريقه ليفربول أمام نظيره كريستال بالاس في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن لقاءات الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي.

صلاح نجح خلال المباراة في التسجيل والصناعة وقلب النتيجة لصالح فريقه الذي تأخر بهدف نظيف حتى قبل النهاية بربع ساعة فقط.

هدف صلاح في المباراة كان رقم 200 له مع ليفربول منذ أن وصل للريدز من روما في 2017، واحتاج 327 مباراة في كل البطولات للوصول لذلك الرقم.

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كذلك هدفه كان رقم 150 له في الدوري الإنجليزي، في ظرف 247 مباراة خاضهم مع ليفربول وتشيلسي الذي سجل معهم هدفين فقط.

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جدير بالذكر أن صلاح هو خامس لاعب فقط في تاريخ ليفربول ينجح في الوصول إلى الهدف رقم 200 خلف إيان راش وروجر هانت وجوردون هودسون وبيلي ليديل.