"لم ننته بعد".. مدرب سباهان يتوعد الهلال ويكشف عن سبب سقوطه الوحيد

تصريحات مدرب سباهان بعد السقوط أمام الهلال

كشف جوزيه مورايس المدير الفني لفريق سباهان أصفهان الإيراني، عن السبب الوحيد الذي تسبب في خسارة فريقه أمام الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا، متوعدًا الزعيم في مباراة الإياب.

وفاز الهلال على سباهان بثلاثية مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

وقال مورايس خلال تصريحات نقلها موقع "tarafdari" الإيراني: "سبب هزيمتنا أمام الهلال هو نقطة الضعف الموجودة في دفاعنا، ولا أرى أي شيء آخر، والأهداف التي تلقيناها مؤخرًا بسبب التنظيم الدفاعي".

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وأضاف مدرب سباهان: "الهدف الثاني للهلال كان مفاجأة بالنسبة لي، لأننا كنا 9 لاعبين ضد 5 من لاعبي الهلال، والمعالجة يمكن أن تحدث، ولا أعتقد أن لاعب فريقي يستحق البطاقة الحمراء".

وتحدث مورايس عن الهلال قائلًا: "الهلال فريق جيد جدًا، وعانينا في مواجهته، ولكن سنحت لنا أمامه العديد من الفرص التي لم نستغلها، ولكن الأمر لم ينته بعد، فهناك مباراة إياب سنحاول الفوز فيها".