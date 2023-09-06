لم ننته بعد! .. صفقة سعودية مع الدوري الإنجليزي بطلها تشيلسي

التعاون بين دوري روشن السعودي والدوري الإنجليزي لم ينته بعد

SHAHID

يبدو أن التعاون بين السعودية الدوري الإنجليزي لم ينته بعد، وذلك بعدما نجحت أندية دوري روشن السعودي في ضم عدد من لاعبيه خلال فترة الانتقالات الصيفية 2023.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن ضم في صيف 2023 عدد من أبرز لاعبي الدوري الإنجليزي، على رأسهم إدوارد ميندي وخاليدو كوليبالي من تشيلسي، بالإضافة رياض محرز من مانشستر سيتي، وفيرمينو لاعب ليفربول السابق، وجوردان هندرسون الذي انضم إلى الاتفاق والقائمة تطول.

وأشارت صحيفة "ذا أثليتك" إلى أن نادي تشيلسي اجتمع بممثلي شركة طيران السعودية "طيران الرياض" خلال الأسبوع الجاري، لمناقشة صفقة رعاية محتملة، في نفس الوقت الذي يتواصل فيه النادي مع عدد من الشركات لزيادة إيراداته المالية.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي تشيلسي على رأسهم كريس جوراسيك الرئيس التنفيذي، استضافوا وفد طيران الرياض في ملعب ستامفورد بريدج، والذين حضروا مباراة نوتنجهام فورست التي خسرها البلوز 1-0، وتم تقديم طلب إلى شركة الطيران بشأن صفقة رعاية متعددة السنوات لفرق الرجال والسيدات بالنادي.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

شركة طيران الرياض ترعى أتلتيكو مدريد الإسباني، ويمتلكها صندوق الاستثمارات العامة السعودي، حيث يرغب تشيلسي لإبرام اتفاقية معها لرعايته.

SHAHID