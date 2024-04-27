ماذا قال مدرب النصر المساعد بعد الفوز على الخليج؟

SHAHID

رفض فيتور سيفرينو، المدرب المساعد لفريق الكرة بنادي النصر، الكشف عن كامل أوراقه أمام الخليج، معلقًا على سقوط القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، باستمرار خلال مباراة الفريقين في دوري روشن السعودي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحقق النصر فوزًا صعبًا على مضيفه الخليج بنتيجة (1-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن الجولة 29 من مسابقة دوري روشن السعودي، فيما يتجدد لقاء الفريقين يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الأول بارك، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال سيفرينو، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة، إن النصر خاض مباراة صعبة كما كان متوقعًا أمام فريق منظم، فيما حقق الأهم وهو التسجيل والانتصار.

وأضاف "لم نكشف كافة أوراقنا، وكذلك الحال للخليج، لا يمكن أن يتكرر سيناريو مباراة اليوم في كأس الملك، هناك حسابات وأمور مختلفة، وسنرى ما يمكن عمله للأفضل".

ودافع سيفرينو عن كريستيانو رونالدو، الذي سقط في مصيدة التسلل، في أكثر من مناسبة، وهل يعاني قائد النصر من عدم التركيز، قائلًا "بالعكس، نحن نرى تحركات رونالدو الدائمة تجاه مرمى المنافسين، وهو ما يدل على تركيزه في أحداث المباراة".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

ورفع النصر رصيده إلى 71 نقطة، محافظًا على موقعه في وصافة ترتيب دوري روشن السعودي، ليحسم تأهله رسميًا إلى دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي، فيما يبتعد عن الهلال المتصدر بفارق 9 نقاط، بينما تجمد رصيد الخليج عند 35 نقطة، في المركز الحادي عشر.

SHAHID