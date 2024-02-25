"نعم لم نرسل خطابًا للتأجيل ولكن!" .. اعترافات رسمي من الأهلي يورط لجنة المسابقات في أزمة مواجهة الطائي

كشف الحقيقة في أزمة عدم تأجيل مواجهة الأهلي والطائي باعتراف رسمي..

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حرص بندر بن فهد؛ العضو الذهبي لنادي الأهلي السعودي، على كشف الحقيقة حول عدم إرسال ناديه خطاب رسمي، لتأجيل مواجهته أمام الطائي، التي أقيمت أمس السبت.

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الراقي كان قد تعرض لأزمة مفاجئة، أول أمس الجمعة، بتعطل طائرته المتوجهة إلى حائل لخوض المباراة، وهو ما اضطره للسفر أمس السبت، أي قبل اللقاء بساعات قليلة.

وبينما كان من المنتظر تأجيل اللقاء، أكد خالد العيسى؛ رئيس قلعة الكؤوس، أن ناديه خاطب لجنة المسابقات التابعة لرابطة دوري المحترفين بالفعل، لكن طلبه قوبل بالرفض، إلا أنه فوجئ بتكذيبه وكشف عدم إرسال أي خطابات للجنة.

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بعد هذا التكذيب، خرج ذهبي النادي للرد، معترفًا بالفعل بعد إرسال ناديه أي خطابات رسمية للجنة المسابقات في هذا الشأن، لكنه أوضح أن هذا حدث بطلب منها..

ابن بندر كتب عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "تم طلب خطاب رسمي مرفق بتقرير الطيران، لتقديم طلب التأجيل من قبل لجنة المسابقات، بعدها بوقت وأثناء تجهيز تقرير الطيران والخطاب تم الاتصال بالكابتن كامل الموسى لا جدوى من إرسال أي خطاب لن يتم التأجيل مع ذكر أسباب لجنة المسابقات".

وأضاف: "هذا ما حدث، ويفترض أن يتم الرفض بشكل رسمي وإرسال الخطاب بشكل رسمي وعدم الاستماع للرفض الشفوي عبر المكالمة، لكي لا يتغير الكلام مثل ما تغير الآن".

يذكر أن المباراة انتهت بفوز الراقي برباعية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ21 من دوري روشن، ليرفع رصيده للنقطة 43 محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب، فيما تجمد الطائي عند 18 نقطة في المركز الـ16.

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