لم تكن تكهنات .. كريستيانو رونالدو طالب بشارة قيادة مانشستر يونايتد!

يبدو أن التقارير التي تحدثت عن طلب البرتغالي كريستيانو رونالدو بتجريد هاري ماجواير من شارة قيادة مانشستر يونايتد الإنجليزي في النصف الثاني من موسم 2021-22 لم تكن مجرد تكهنات.
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شبكة "ESPN" الرياضية أكدت أن رونالدو طلب من رالف رانجنيك المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد أن يمنحه شارة القيادة بدلًا من ماجواير، لكن المدرب الألماني رفض الرضوخ لرغبة "صاروخ ماديرا".
ماجواير واجه الكثير من الانتقادات منذ انضمامه إلى مانشستر يونايتد قادمًا من ليستر سيتي في صيف 2019 بصفقة قياسية تجاوزت 85 مليون يورو، وتم تعيينه قائدًا للشياطين الحمر بعد ستة أشهر من ظهوره الأول.
لكن ماجواير واجه صعوبات جمة في التعامل مع هذا الدور، ونصح بالابتعاد عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد تعرضه للسخرية لنشره رسائل اعتذار عن الأداء السيئ للنادي الموسم الماضي.
التقرير أشار إلى أن الجهاز الفني لمانشستر يونايتد لديه مخاوف بشأن ميل ماجواير للخروج من مركزه، وافتقاره إلى القدرة على التغطية، ولذلك تراجع في ترتيب المدافعين في الفريق خلف رافاييل فاران وليساندور مارتينيز، لكن المدافع الإنجليزي سيحتفظ بشارة القيادة على الأقل حتى نهاية الموسم.
وعلى الجانب الآخر، تم فسخ عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد في نوفمبر الماضي بعد أزمة عاصفة مع النادي إثر مقابلة أجراها مع الإعلامي الإنجليزي بيرس مورجان أواخر العام الماضي، انتقد فيها إدارة النادي والمدرب الهولندي إريك تين هاج.
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