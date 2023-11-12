لم تحدث منذ القرن الماضي .. رقم كارثي لبرشلونة بعد هدف ألافيش المبكر!

النادي الكتالوني في ورطة!

تلقى نادي برشلونة هدفًا سريعًا للغاية خلال مباراته على أرضه ووسط جماهير أمام ديبورتيفو ألافيش ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني.

النادي الكتالوني أصبح الفريق الذي تلقى أسرع هدفين في الدوري الإسباني هذا الموسم، الأول كان أمام غرناطة عن طريق بريان سرقسطة في الثانية رقم 17، والثاني كان ضد ألافيش في الثانية رقم 18.

ركلة البداية كانت عند برشلونة، لكن إلكاي جونوجان فقد الكرة بشكل غريب، وتلاعب ألافيش بدفاع النادي الكتالوني بسرعة كبيرة وسجل منه سامو أومورديون الهدف الأول.

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الرقم السلبي الآخر الذي عانى منه برشلونة بسبب هذا الهدف، أن ذلك هو أسرع هدف تلقاه النادي الكتالوني على أرضه ووسط جماهيره في القرن الـ 21.

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جدير بالذكر أن برشلونة كان قد تعادل مع غرناطة بهدفين لكل فريق في الثامن من أكتوبر الماضي، بعد أن تأخر بهدفين نظيفين في النصف ساعة الأولى.