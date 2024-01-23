"لم أكن ضحية".. إيسكو يعترف بفشله في "الفترة المظلمة" لريال مدريد

لاعب المرينجي السابق يتحدث عن أسوأ فتراته في النادي

اعترف إيسكو ألاركون لاعب ريال بيتيس، بفشله في التعامل مع المدير الفني السابق لريال مدريد، سانتياجو سولاري في موسم 2018-2019.

وتولى سولاري قيادة ريال مدريد في نوفمبر 2018، قبل أن يرحل في مارس 2019، علمًا بأنه وقع في أزمات مع بعض اللاعبين على رأسهم إيسكو، الذي اشتكى علنًا من عدم الحصول على فرص للمشاركة.

وقال إيسكو، في لقاء مع برنامج "Universo Valdano": "لقد انهرت تمامًا في تلك الفترة (تولي سولاري)، ولم تكن لدي القوة العقلية لتغيير الوضع".

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وأضاف: "شعرت كأنني ضحية، لكنّي لم أكن كذلك!".

ورحل إيسكو عن ريال مدريد في صيف 2022 صوب إشبيلية، في تجربة غير ناجحة استمرت عدة أشهر، قبل أن يفسخ عقده ويبقى دون نادٍ، إلا أنه وقع الصيف الماضي لريال بيتيس، وشارك في 27 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها 6 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة.