"لم أكن صبورًا".. دي بروين يكشف كيف حرمه مورينيو من اللعب تحت قيادة كلوب!

كواليس سنوات الظل في حياة نجم مانشستر سيتي

كشف البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، أنه كان قريبًا من اللعب تحت قيادة الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالي.

وكان كيفين دي بروين، أحد المواهب الواعدة التي فرط فيها تشيلسي، عندما خرج معارًا إلى فيردربريمن، ثم تم بيعه إلى فولفسبورج الألماني في شتاء 2014، قبل أن يلتقطه مانشستر سيتي الذي يلعب له حاليًا وقدم بقميصه 9 مواسم ذهبية.

وقال دي بروين في مقابلة مع شبكة "TNT Sports": "وقعت مع تشيلسي في 2012 وأنا أعلم أنه ستتم إعارتي في العام الأول، وأبلغوني وقتها أنه إذا قمت بعمل جيد حقًا فسنرى ما سيحدث في الموسم المقبل".

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وأضاف: "قمت بفترة تحضيرية جيدة للموسم الجديد، وذهبت إلى فيردر بريمن، قضيت عامًا جيدًا حقًا، لكنهم لم يعيدوني في الصيف التالي وكان الأمر محبطًا لي".

وتابع دي بروين: "تلقيت عدة عروض وكان بإمكاني الذهاب إلى بوروسيا دورتموند، حيث أراد يورجن كلوب التعاقد معي في ذلك الوقت، بينما كان جوزيه مورينيو يريدني أن أبقى في بريمن ولم ينجح الأمر".

وأردف: "مورينيو أراد مني أن أبذل قصارى جهدي للحصول على فرصتي مع تشيلسي، لكني لم أكن صبورًا في ذلك الوقت، وكنت أدرك صعوبة مشاركتي، في ظل امتلاك الفريق مجموعة هائلة من اللاعبين المميزين، كل ما أردته هو المشاركة بانتظام ولعب كرة القدم".

وختم: " الإنجليز لم يتابعوني جيدًا خلال فترتي مع فولفسبورج، ولهذا لم يكونوا على دراية بمستواي الحقيقي وما قدمته في ألمانيا، لقد فزنا في تلك الفترة على بايرن ميونخ بقيادة بيب جوارديولا، عندما كانوا فريقًا لا يُقهر".