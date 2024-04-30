"لم أكن ذكيًا" .. دومفريس يعترف بخطئه تجاه خصمه في ميلان

اعترف دينزل دومفريس لاعب إنتر ميلان، بأنه لم يكن ذكيًا، عندما قام برفع لافتة مهينة لثيو هيرنانديز، لاعب ميلان، خلال احتفالات النيراتزوري بلقب الدوري الإيطالي، الأحد الماضي.

وظهر دومفريس في مقطع فيديو خلال الاحتفالات، يحمل صورة تتضمن رسمًا له وهو يقود كلبًا عليه وجه ثيو هيرنانديز، وهو نفس اللاعب الذي دخل معه في عراك بالأيدي خلال ديربي ميلانو، ما تسبب في طردهما من الملعب سويًا.

ونشر دومفريس بيانًا عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، قال فيه: "كان أمس أجمل يوم بالنسبة لي، ولجميع اللاعبين، وكل شخص في النادي. شكرًا جزيلاً للجماهير التي حضرت بالآلاف في الملعب".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "لقد كان شعورًا رائعًا أن نحتفل معكم جميعًا، كان ذلك يعني الكثير للفريق، خلال العرض رفعت لافتة تعرض صورة غير لائقة".

وتابع دومفريس: "أنا لاعب يحب التنافس في كرة القدم، إنه أمر رائع وجزء مهم من أي مباراة، أدرك أن رفع اللافتة كان خطأً في الحكم من جهتي ولم يكن ذكيًا على الإطلاق".

وختم: "فلننتقل إلى التركيز على الموسم الأكثر روعة لإنتر ميلان. شكرًا لكم مرة أخرى دعمكم هذا الموسم، واحتفالات الأمس لن أنساها أبدًا".

وزعمت تقارير صحفية إيطالية، أن دومفريس الآن قيد التحقيق من قبل المدعي العام للاتحاد الإيطالي.

يذكر أن هيرنانديز نفسه كان متورطًا في جدل مماثل خلال احتفالات ميلان السابقة باللقب عام 2022، مع عدد من زملائه، وبعدها تم تغريمهم من قبل الاتحاد الإيطالي لانتهاك قانون العدالة الرياضية.