"لم أقصد ما قلته حرفيًا".. كلوب يتراجع أمام غضب جماهير الأنفيلد

"آرسنال أفضل من نسخة الموسم الماضي"

تضامن يورجن كلوب، مدرب ليفربول، مع البيان الذي أصدره ناديه بشأن موقفه الواضح ضد بطولة دوري السوبر الأوروبي.

وعلق كلوب خلال المؤتمر الصحفي، على الحكم الصادر، أمس الخميس عن محكمة العدل الأوروبية، بأن الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والفيفا على انضمام الأندية إلى دوري منفصل (السوبر ليج)، غير قانوني.

وقال كلوب: "أتفق بنسبة 100٪ مع هذا البيان (من ليفربول)، وأؤيد قرارهم بوقف اهتمامهم بدوري السوبر الأوروبي. أنا سعيد لأننا وصلنا أخيرًا إلى حد ما من التفاهم بأن الفيفا والاتحاد الأوروبي والهيئات الأخرى، لا يمكنها أن تفعل ما تريد".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي سياق متصل، فسر كلوب تصريحه الأخير ورسالته العنيفة الموجهة لجماهير ليفربول، عندما قال: " لو كنت في المدرجات لكنت شجعت بكامل طاقتي بنسبة 1000%، ستكون هناك الكثير من المباريات في شهر ديسمبر، لذلك لو كان أحد المشجعين ليس جاهزًا فعليه منح تذكرته إلى شخص آخر".

وأوضح المدرب الألماني تصريحه، قائلًا: "هذا ما شعرت به بعد المباراة وقلته مباشرة، الفريق أضاع فرصًا كثيرة للفوز أمام مانشستر يونايتد والجمهور كان بدون حماس".

وواصل: "نعم، قلت أعط تذكرتك لشخص آخر، لكن الناس أخبروني أن الأمر ليس بهذه السهولة! لم أقصد ذلك (حرفيًا). لا أستطيع تغيير ذلك، لقد قلت إننا بحاجة إلى ضجيج الأنفيلد وهذا صحيح بنسبة 100٪ ولا أستطيع الانتظار حتى صافرة البداية في المباراة المقبلة أمام آرسنال".

وختم كلوب: " "سنواجه فريقا قويا للغاية، آرسنال الآن أفضل حتى من الموسم الماضي، المباراة قوية لكن لن تحدد شكل المنافسة، يجب أن نجعلها خاصة تجربة حقيقية في أنفيلد، لديهم مزيج جيد من اللاعبين أصحاب القدرات البدنية والفنية ومدربين بشكل رائع".