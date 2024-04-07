“لم أشاهد الكثير من مبارياتهم”.. جوارديولا يثير غضب جماهير ريال مدريد!

جوارديولا يستفز جماهير ريال مدريد...

كشف بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، أنه لا يتابع مباريات ريال مدريد، بشكل مستمر، على عكس الطاقم المساعد له، فسوف يستعين بهم قبل اللقاء الهام.

وسيلعب مانشستر سيتي أمام ريال مدريد، مساء الثلاثاء القادم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وتمكن مانشستر سيتي، من الفوز على كريستال بالاس، بأربعة أهداف مقابل هدفين مساء أمس السبت، بالجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي، في آخر تجارب كتيبة جوارديولا، قبل لقاء ريال مدريد الهام.

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وقال جوارديولا في تصريحات صحفية عقبت اللقاء: "يجب أن نفكر في أمر حراسة مرمى الفريق أمام ريال مدريد، لقد عاد إيدرسون للتو من الإصابة، ويشعر بحالة جيدة، ولكن في الوقت نحن سعداء بالمستوى الذي قدمه أورتيجا في الفترة الماضية، فهو حارس استثنائي".

وعن أسباب تغييراته في التشكيلة الأساسية بالمباراة الأخيرة: "كان يجب أن يحصل بعض اللاعبين على الراحة، أعلم ان الجميع يريد اللعب، ولكن نحن في انتظار الطاقم الطبي لمعرفة من سيغيب بسبب الإصابة".

وأضاف: "سنحاول دراسة ريال مدريد بشكل أكبر، أنا لم أشاهد الكثير من مبارياتهم، سأتحدث مع المساعدين الذين شاهدوا مباريات الميرينجي، أكثر مني، لنختار تشكيلتنا وطريقة لعبنا".