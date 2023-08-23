لم أر لاعبًا مثله .. كيليان مبابي يُعلق على صفقة مانشستر سيتي الجديدة

هدى عزيز
Kylian MbappéGetty Images
انتقالاتكيليان مبابيجيريمي دوكومانشستر سيتيباريس سان جيرمانالدوري الإنجليزي الممتاز

صفقة السماوي الجديدة تُثير إعجاب نجم باريس سان جيرمان.

أصبح مانشستر سيتي جاهزًا لوضع اللمسات الأخيرة على توقيع البلجيكي جيريمي دوكو لاعب رين الفرنسي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن رأي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، في صفقة مانشستر سيتي المُرتقبة.

الصحيفة الإسبانية نشرت تصريحات سابقة للنجم الفرنسي عن دوكو قائلًا: "لقد تحدثت مؤخرًا مع والدي عن لاعب لفت انتباهي بسبب سرعته".

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وأضافا: "خلال السنوات الخمس التي أمضيتها كمحترف، لم أر أبدًا لاعبًا بهذه الانفجارية في خطواته الأولى".

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ليرد عليه لاعب رين: "شرف لي أن أتلقى مثل هذه الكلمات من كيليان مبابي".

يذكر أن مانشستر سيتي يسعى لتعويض رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز، المُنضم حديثًا إلى صفوف الأهلي السعودي.

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