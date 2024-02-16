"لم أتوقع هذا أبدًا!" .. ماتياس يايسله ينتقد نجوم الأهلي بعد السقوط أمام الأخدود

حديث ماتياس يايسله بعد مباراة الأهلي والأخدود..

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انتقد الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، أداء نجوم فريقه أمام الأخدود، مساء اليوم الجمعة.

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الأهلي سقط بهدفين مقابل ثلاثة، أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

يايسله قال في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "عطاء نجوم الأهلي لم يكن 100٪"، مؤكدًا على أنه لم يكن يتوقع أبدًا أن يسقط فريقه أمام الأخدود.

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وأشار المدرب الألماني، إلى أن الأخدود استغل الكرات الطولية والعرضية، ونجح في تنفيذها؛ على الرغم من أنه وجهازه المعاون كانوا يتوقعون أن يلعب المنافس، بهذه الطريقة.

واعترف ماتياس يايسله، بتأثير غياب النجم الإيفواري فرانك كيسييه، متوسط ميدن النادي الأهلي، والذي يقضي فترة إجازة بعد بطولة كأس أمم إفريقيا، على أداء الفريق، في مباراة الليلة.

واختتم يايسله تصريحاته؛ بالقول: "علينا العمل أكثر.. بعد الخسارة أمام نادي الأخدود؛ لا مجال أمامنا للتشكي والتذمر".

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