لم الشمل بين ميسي وسواريز يكتمل بـ"20 دقيقة من كرة القدم الجميلة"

أول تدريب بين الثنائي منذ سنوات.

أشاد تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنتر ميامي بما قدمه الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز خلال أول تدريب بينهما منذ انضمام الأوروغوياني للفريق الأمريكي.

جاء هذا في مؤتمر صحفي عقده المدرب بعد التدريبات يوم السبت، وأكد خلاله أن الانسجام بينهما وبين بقية النجوم السابقين لبرشلونة واضح للغاية.

وقال مارتينيو: لقد أنهينا التدريبات بحوالي 20 دقيقة من كرة القدم، لقد كان الأمر واضحًا، في تلك الدقائق الـ20 وضح أن الرباعي ميسي وبوسكي وألبا وسواريز لم ينسوا كيف يلعبون سويًا، لقد كانت 20 دقيقة من كرة القدم الجميلة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الرباعي كان جزئًا من قبل من تشكيلة برشلونة في الوقت ذاته، ونجحوا في تحقيق نجاحات كبيرة سويًا رفقة النادي الكتالوني.

جدير بالذكر أن الرباعي نفسه يملك في سجله ثلاثية تاريخية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لفريق باريس سان جيرمان.