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لمجرد شعورها بالفخر .. تعليقات شنيعة ضد والدة ماجواير بسبب كأس العالم

علي سمير
11:18 ص غرينتش+2 11‏/11‏/2022
Harry Maguire
حالة من الدهشة بعد استبعاد نجم ميلان

الإساءات لم تتوقف نحو المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، والآن امتد الأمر إلى أفراد عائلته أيضًا بعد ظهوره في قائمة إنجلترا لكأس العالم.

المدرب جاريث ساوثجيت قرر تجاهل مدافع ميلان فيكايو توموري، لاستدعاء قائد مانشستر يونايتد للمونديال، رغم المعاناة التي مر بها الفترة الأخيرة.

والدته زوي ماجواير أعربت عن فخرها بهذه الأنباء، بإدراج اسم اللاعب البالغ من العمر 29 سنة بقائمة منتخب بلاده وسط حالة الهجوم العنيفة ضده.

وقالت زوي على حسابها بموقع "تويتر":"فخورة جدًا بولدي، القوة المطلقة والتصميم والكفاءة المهنية التي يتمتع بها هذا الصبي مدهشة جدًا، أنا أحبه وفخورة به".

وتسببت هذه التغريدة في هجوم عنيف ضدها وعلى ماجواير أيضًا، حيث طالبت جماهير مانشستر يونايتد برحيله عن النادي ووصفته بالمحتال، بينما صدرت تعليقات أخرى شنيعة ضد والدته.

جدير بالذكر أن إنجلترا تقع في المجموعة الثانية التي تضم كل من ويلز والولايات المتحدة الأمريكية وإيران، وتبدأ مشاركاتها في يوم 21 نوفمبر الجاري.

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