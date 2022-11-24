لماذا يلعب إيناكي ويليامز مع منتخب غانا؟

سيخوض إيناكي ويليامز منافسات كأس العالم 2022 بقميص منتخب غانا، رغم أن شقيقه الأصغر نيكولاس يلعب المونديال مع منتخب إسبانيا، فما هو السبب في ذلك؟

سيكون إيناكي ويليامز نجم نادي أتلتيك بيلباو الإسباني على موعد مع ظهور تاريخي في كأس العالم 2022، حين يلعب مباراته الأولى الرسمية الأولى مع منتخب غانا.

منتخب غانا يلعب مساء الأربعاء أمام البرتغال لحساب المجموعة الثامنة في دور المجموعات من مونديال قطر، ومن المتوقع أن يبدأ إيناكي ويليامز المباراة أساسيًا.

لماذا يلعب إيناكي ويليامز مع منتخب غانا؟

وُلد ويليامز في إسبانيا لأبوين من غانا قررا الهجرة إلى أوروبا قبل 30 عامًا بحثًا عن حياة أفضل، واستقرا في منطقة بلاد الباسك، حيث ولد إيناكي بعد وقت قصير من وصولهم في عام 1994.

ويليامز في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية خلال نوفمبر الجاري، كشف عن السبب الذي دفعه إلى تمثيل منتخب غانا، على الرغم من أن شقيقه الأصغر نيكولاس يلعب مع منتخب إسبانيا.

وقال: "الاتحاد الغاني كان على اتصال بي بشكل مستمر".

وأضاف: "أخبرت جدي بالأمر، الذي أخبرني أنه سيكون حلمًا بالنسبة له أن يراني بقميص منتخب غانا، يبلغ من العمر 90 عامًا، وقال إنه ليس لديه وقت طويل ليعيشه، لكنه يرغب في رؤيتي ألعب في كأس العالم مع غانا".

وأكمل: "عندما قال لي تلك الكلمات، لم أعد مضطرًا إلى التفكير، إنه قرار اتخذته بقلبي، بغض النظر عما قد يفكر فيه الناس أو يُقال عني".

واختتم ويليامز: "ربما يقول البعض إنني ألعب فقط مع غانا بسبب التأهل إلى كأس العالم، لكن القرار لم يكن سهلًا، تشاورت مع عائلتي والمقربين مني، لأن القرار سيؤثر علي خلال السنوات القادمة من مسيرتي، ليس فقط رياضيًا لكن على المستوى الشخصي أيضًا، الأمر أكثر بكثير من مجرد كرة قدم".

كيف استفاد ويليامز من قانون "فيفا" لتغيير الجنسية الرياضية؟

الاتحاد الدولي لكرة القدم صادق في عام 2020 على قانون يسمح للاعبين بتغيير جنسيتهم الرياضية، لكن بشروط محددة.

تابع كأس العالم 2022 حصرياً على TOD متوفر مع زين. اشترك الآن

وأصبح بإمكان اللاعب الدولي الذي خاض أقل من ثلاث مباريات دولية رسمية الحق في تغيير جنسيته الرياضية طالما أن سنه لم يكن يتجاوز 21 سنة، حينما خاض آخر لقاء دولي له، شريطة أن لا يكون لعب أي مباراة في بطولة رسمية.

ويليامز كان بعمر 21 عامًا و11 شهرًا عندما لعب مباراته الوحيدة مع منتخب إسبانيا، وهو ما ساعده على تغيير جنسيته الرياضية.

كم مباراة لعبها إيناكي ويليامز مع منتخب غانا؟

ويليامز لعب ثلاث مباريات سابقة مع منتخب غانا، جميعها مباريات ودية، وكانت الأولى في 22 سبتمبر الماضي ضد البرازيل، ثم أمام نيكاراجوا في الشهر ذاته، وأخيرًا ضد سويسرا في نوفمبر الجاري قبل انطلاق المونديال.

وحتى الآن لم يسجل إيناكي ويليامز أي هدف بقميص منتخب غانا، وربما يفتتح رصيده في مونديال قطر.

هل سبق ولعب إيناكي ويليامز مع منتخب إسبانيا؟

ظهر إيناكي ويليامز بشكل متواصل مع منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا، ولعب 17 مباراة تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف.

فيما خاض مباراة واحدة فقط بقميص منتخب إسبانيا الأول، وهو بعمر 21 عامًا، تحديدًا في 29 مايو 2016 في مباراة ودية ضد البوسنة والهرسك.

ومنذ ذلك الوقت لم يلعب إيناكي ويليامز أي مباراة أخرى بقميص "لا روخا".