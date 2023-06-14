لماذا يغيب ليونيل ميسي عن ودية الأرجنتين في التوقف الدولي؟

سبب غياب ميسي عن مباراة الأرجنتين الودية الثانية في فترة التوقف الدولي..

سيغيب ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين عن مباراة منتخب بلاده الودية الثانية خلال فترة التوقف الدولي والتي يخوض فيها مواجهة أمام منتخب إندونيسيا في مدينة جاكرتا.

ويأتي ذلك بعد تأكيد ليونيل سكالوني مدرب "الألبيسيليستي" أن ميسي سيشارك أساسيًا في مواجهة أستراليا يوم الجمعة، والتي تقام في العاصمة الصينية بكين.

ما هو سبب غياب ميسي عن ودية إندونيسيا؟

الصحفي الأرجنتيني جاستون إيدول أكد أن ميسي لن يتوجه مع لاعبي الأرجنتين إلى جاكرتا بعد مواجهة أستراليا، حيث قرر سكالوني استبعاده من القائمة مبكرًا حتى يبدأ عطلته بعد موسم طويل.

سكالوني سُئل بشكل محدد عن مشاركة ميسي أمام أستراليا في مؤتمر صحفي، فرد قائلًا: "مبدئيًا سيخوض المباراة كلها، لكن سنرى، لقد لعب دائمًا معي".

بعد قيادة الأرجنتين لتحقيق لقب كأس العالم 2022 في منتصف الموسم، فإن ميسي يستحق الحصول على قسط من الراحة، ومن المحتمل أن يخوض لاعبو المنتخب الأقل خبرة المواجهة ضد إندونيسيا.

والآن من المقرر أن يستمتع ميسي باستراحة من كرة القدم قبل أن يبدأ مسيرته مع نادي إنتر ميامي الأمريكي، ويبدأ فصلًا جديدة في مسيرته الكروية.