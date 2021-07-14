لماذا يشارك منتخب قطر في بطولة الكأس الذهبية 2021؟

كل ما تريد معرفته عن مشاركة بطل كأس الأمم الآسيوية الأخيرة، المنتخب القطري، في مسابقة الكأس الذهبية لمنتخبات أمريكا الشمالية بنسخة عام 2021..

على الرغم من أنها ليست عضوًا في اتحاد كرة القدم الخاص بقارة أمريكا الشمالية، لكن تشارك قطر في نسخة هذا العام من بطولة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخ البطولة كـ”فريق ضيف”.

يشارك في المسابقة ستة عشر فريقًا، ويعد المنتخب القطري هو الوحيد القادم من خارج منطقة الكونكاكاف.

إذًا، لماذا تلعب قطر في الكأس الذهبية وكيف حدث ذلك؟ جول يلقي نظرة على الأمر.

لماذا تشارك قطر في الكأس الذهبية 2021؟

قرار مشاركة قطر في البطولة نابع من العلاقة القوية التي تربط الكونكاكاف مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

قطر واحد من 13 فريقًا يضمنون حاليًا مكانًا في دور المجموعات المكون من 16 فريقًا.

وقال الاتحاد الشمال أمريكي في بيان “العلاقة بين كونكاكاف والاتحاد الآسيوي طويلة الأمد أسفرت عن مبادرات مشتركة مختلفة ساهمت في تطوير كرة القدم بشكل كبير في كلا المنطقتين، بما في ذلك تبادل بين الحكام”.

وأضاف “جانب آخر من العلاقة بين كنكاكاف والاتحاد القطري لكرة القدم إلى جانب اللجنة العليا للمشاريع والإرث، هو مبادرة تنمية اللعبة على مستوى القاعدة الشعبية في أمريكا الشمالية والوسطى ومنطقة البحر الكاريبي.

كما تمت دعوة قطر للمشاركة أيضًا في النسخة القادمة من بطولة الكأس الذهبية عام 2023.

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وسابقًا، تمت دعوة كوريا الجنوبية كضيف في الكأس الذهبية بين عامي 2000 و2002 قبل استضافتها المشتركة لكأس العالم 2022 مع اليابان.

هذه هي المشاركة الأولى لقطر في الكأس الذهبية ولكنها ليست الأولى من ناحية المشاركة في مسابقة أجنبية، حيث تمت دعوتهم بجانب اليابان للعب كوبا أمريكا 2019 لإكمال عقد دور المجموعات.

نظرًا لوجود 10 منتخبات فقط في أمريكا الجنوبية، كان على اتحاد الكونميبول دعوة فرق من اتحاد آخر لزيادة عدد الفرق المشاركة إلى 12 فريقًا.

على أي حال، هذا ليس هو الحال بالنسبة لمشاركة قطر في الكأس الذهبية 2021.

كما هو واضح، إنه تعاون بين قطر واتحاد الكونكاكاف من جهة، واستعداد للعنابي لبطولة كأس العالم 2022 التي هي على الأبواب وستقام في قطر من جهة أخرى.

القائمة الكاملة لمنتخبات بطولة الكأس الذهبية 2021