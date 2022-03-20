لماذا يرتدي ريال مدريد القميص الأسود ضد برشلونة في الكلاسيكو؟

ستخسر مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في قمة الجولة 29 من بطولة الدوري الإسباني أحد أكثر عناصرها كلاسيكية، حيث لن يرتدي الفريقان ألوانهما الاعتيادية في المباراة التي تقام على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد لن يرتدي اللون الأبيض التقليدي في مباراة برشلونة التي تنطلق بعد ساعات قليلة على ملعب "سانتياجو برنابيو"، وبدلًا من ذلك سيرتدي قميصًا باللون الأسود الكامل، وهو القميص الرابع هذا الموسم، بينما سيرتدي تيبو كورتوا حارس المرمى اللون الوردي.

لماذا يرتدي ريال مدريد القميص الأسود ضد برشلونة في سانتياجو برنابيو؟

حسب صحيفة "as" الإسبانية، فإن الزي الجديد جزء من مجموعة جديدة صممتها شركة "أديداس" الألمانية للمستلزمات الرياضية للاحتفال بالذكرى 120 لتأسيس ريال مدريد.

ويحتفل ريال مدريد بذكرى تأسيسه في السادس من مارس من كل عام، وتم إصدار الزي الجديد احتفالًا بهذه المناسبة، ولم يجد النادي الملكي مناسبة أفضل من مباراة الكلاسيكو لظهور الزي للمرة الأولى.

زي ريال مدريد الجديد من تصميم الياباني يوجي يامامتو، وهو أحد أبرز المصممين اليابانيين، وقدم بالفعل من قبل القميص الأسود للنادي الملكي في موسم 201-15.

ما هي آخر مباراة لم يلبس فيها ريال مدريد اللون الأبيض في الكلاسيكو؟

آخر مباراة لم يلبس فيها ريال مدريد اللون الأبيض في مباراة "الكلاسيكو" ضد برشلونة كانت موسم 2017-18، تحديدًا في مباراة ذهاب كأس السوبر الإسباني.

حينها فاز ريال مدريد بنتيجة 3-1 على ملعب "كامب نو"، وسجل أهداف ريال مدريد كل من كريستيانو رونالدو وماركو أسينسيو، وجيرارد بيكيه بالخطأ في مرماه.

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