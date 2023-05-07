"لماذا لا تأتي إلى أوراوا" .. كاريلو حديث الجميع عقب نهائي آسيا!

أحمد رفعت
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André Carrillo Fahad Alrashidi Hilal Taawoun SPL 10.03.2023Hilal Twitter
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الجماهير اليابانية تتغنى بالنجم البيروفي كاريلو

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قدم النجم البيروفي أندريه كاريلو جناح الهلال، مستوى أكثر من مميز في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا، مما دفع الجميع للحديث عنه بشكل كبير.

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وعلى الرغم من المستوى الذي ظهر به كاريلو، إلا أنه سجل هدف المباراة الوحيد بالخطأ في مرماه، ولكن الجميع أشاد بالمستوى المميز الذي ظهر به في تلك المواجهة.

وتغنى العديد من اليابانيين وبالتحديد جمهور أوراوا بمستوى كاريلو خلال مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث أكد أحدهم على أنه كان التهديد الأول للهلال ووصفه بـ"استثنائي في آسيا".

بينما تعاطف معه أحد جماهير أوراوا، حيث قال: "أمر مثير للشفقة أن ينتقد كاريلو، وهذا تقييم غير عادل، لماذا لا تأتي إلى أوراوا؟".

وخسر الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في الدور النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا 2022، أمام أوراوا ريد دياموندز الياباني.

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